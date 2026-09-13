Дмитрий БУЛЫКИН: Рано говорить, что Луиса Энрике правильно не продали

Вот будет забивать в каждом матче - тогда другое дело. Барриос? Для нашего чемпионата у него уровень и сейчас нормальный После первой в сезоне победы «Зенита» над соперником из Москвы собеседником «Спорт уик-энд» стал экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.