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Спорт Уик-Энд

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Дмитрий БУЛЫКИН: Рано говорить, что Луиса Энрике правильно не продали

Дмитрий БУЛЫКИН: Рано говорить, что Луиса Энрике правильно не продали

Вот будет забивать в каждом матче - тогда другое дело. Барриос? Для нашего чемпионата у него уровень и сейчас нормальный После первой в сезоне победы «Зенита» над соперником из Москвы собеседником «Спорт уик-энд» стал экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

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