В войне за Сирию Эрдоган рискует потерять Турцию

Почему Запад против реставрации Османской империи Станислав Тарасов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правительства, заявил, что «территориальная целостность Сирии должна быть защищена, и это „красная черта“ для Турции, от которой мы никогда не отступим».
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