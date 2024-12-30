БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В войне за Сирию Эрдоган рискует потерять Турцию

В войне за Сирию Эрдоган рискует потерять Турцию

Почему Запад против реставрации Османской империи Станислав Тарасов Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правительства, заявил, что «территориальная целостность Сирии должна быть защищена, и это „красная черта“ для Турции, от которой мы никогда не отступим».

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