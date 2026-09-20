Центр общественного наблюдения Смоленской области посетила Яна Ермильцева

Выборы депутатов Государственной Думы продолжаются. Гостьей Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стала Яна Ермильцева — волонтер Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
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