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Смоленская Газета

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Центр общественного наблюдения Смоленской области посетила Яна Ермильцева

Центр общественного наблюдения Смоленской области посетила Яна Ермильцева

Выборы депутатов Государственной Думы продолжаются. Гостьей Центра общественного наблюдения за выборами в Смоленской области стала Яна Ермильцева — волонтер Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

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