Время атаки для России пришло и его нельзя упустить

Пока ещё не родился такой руководитель. Из тех, кто в настоящее время имеется, не только стукнуть, но и подумать об этом боятся.

Аудрюс

По мне так это преимущество Россия не использовала когда это надо было сделать... Когда через Польшу шли эшелоны с оружием, когда военнослужащие войска-Польского воевали на Украине.. Надо было просто предупредить Польшу о недопустимости таких действий руководства этой страны и в случае... Просто нанести несколько ядерных ударов по транспортной инфраструктуре Польши! Ни кто бы за Польшу не вступился, ни какую 5ю статью ни кто бы и не вспомнил.. И война на Украине уже бы закончилась! Не исключено, что и блок НАТО самораспустился!