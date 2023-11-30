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Время атаки для России пришло и его нельзя упустить

Время атаки для России пришло и его нельзя упустить

За свободу России и всего мира Путин выступил с рядом программных заявлений на тему войны с Западом.

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Комментарии
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Александр Конкин
Понять бы мысль автора нашему Руководству! Давно пора постучать тапком по трибуне...
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1 час.
Александр
Пока ещё не родился такой руководитель. Из тех, кто в настоящее время имеется, не только стукнуть, но и подумать об этом боятся.
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50 мин.
Аудрюс
По мне так это преимущество  Россия не использовала когда это надо  было сделать... Когда через Польшу шли эшелоны с оружием, когда военнослужащие войска-Польского воевали на Украине.. Надо было просто предупредить Польшу о недопустимости таких действий руководства этой страны и в случае... Просто нанести несколько ядерных ударов по транспортной инфраструктуре  Польши! Ни кто бы за Польшу не вступился, ни какую 5ю статью ни кто бы и не вспомнил.. И война на Украине уже бы закончилась! Не исключено, что и блок НАТО самораспустился!
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31 мин.

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