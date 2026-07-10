В Ленобласти депутат Заксобрания арестован за пропаганду экстремизма

Суд принял решение об аресте на 10 суток депутата Законодательного собрания Ленинградской области и главу фракции КПРФ Ивана Апостолевского за публикацию гиперссылок на страницы из соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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