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ИА Регнум

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В Ленобласти депутат Заксобрания арестован за пропаганду экстремизма

В Ленобласти депутат Заксобрания арестован за пропаганду экстремизма

Суд принял решение об аресте на 10 суток депутата Законодательного собрания Ленинградской области и главу фракции КПРФ Ивана Апостолевского за публикацию гиперссылок на страницы из соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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