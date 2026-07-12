Служба внешней разведки России выяснила, кому понадобилось атаковать музей Панорамы в Севастополе. Почему в этом контексте стоит вспомнить события в Индии? А также, как Великобритания интриговала против России в Чёрном море? Беспилотник ВСУ ударил в крышу здания 10 июня.