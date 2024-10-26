Sky News Arabia: Иран отказался отвечать на удар Израиля

Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.
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