Чайковский в вещмешке

Что бы ни происходило важного в июне в культурной жизни, от премьер в Большом или Мариинском театрах до знаменитого на весь мир конкурса Чайковского, тысячи зрителей помнят: необходимо выкроить несколько дней для фестиваля «Музыкальная экспедиция».