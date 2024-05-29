В Приморье раскрыты детали убийства председателя 30-летней давности

Сотрудники Следственного комитета восстановили подробности преступления, совершенного в 1996 году. Тогда в собственном доме был убит 52-летний председатель совхоза Ширяевский Валерий Рогачев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СК России по Приморскому краю.