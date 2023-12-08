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Законопроекты о запрете треш-стримов в РФ могут принять в весеннюю сессию

Законопроекты о запрете треш-стримов в РФ могут принять в весеннюю сессию

Законопроекты о запрете треш-стримов (трансляция в прямом эфире в интернете жестоких сцен) и введении за них административной и уголовной ответственности могут принять в России в весеннюю сессию, то есть с января по июль.

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