Законопроекты о запрете треш-стримов в РФ могут принять в весеннюю сессию

Законопроекты о запрете треш-стримов (трансляция в прямом эфире в интернете жестоких сцен) и введении за них административной и уголовной ответственности могут принять в России в весеннюю сессию, то есть с января по июль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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