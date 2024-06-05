Областные власти создали ранее анонсированное Главное управление молодежной политики. Его возглавила начальник управления молодежной политики регионального минспорта 47-летняя Светлана Лопуценко.
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Областные власти создали ранее анонсированное Главное управление молодежной политики. Его возглавила начальник управления молодежной политики регионального минспорта 47-летняя Светлана Лопуценко.