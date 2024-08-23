Состоялся глобальный релиз PlayStation-шутера Concord, но онлайн в Steam сигнализирует о провалеСостоялся глобальный релиз PlayStation-шутера Concord, но показатель онлайна в Steam сигнализирует о провале дорогостоящей игры.
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