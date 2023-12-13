«Прекрасная шоколадница» — загадка знаменитой картины Лиотара

«Прекрасная шоколадница» — портрет аккуратно одетой красавицы, изящно держащей поднос с чашкой горячего шоколада и стаканом воды, — одна из самых известных работ Жана-Этьена Лиотара и жемчужина Галереи старых мастеров в Дрездене.
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