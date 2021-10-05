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В Мексике затопило более трех тысяч жилых домов из-за мощных ливней

В Мексике затопило более трех тысяч жилых домов из-за мощных ливней

REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY Мощные ливни обрушились на северо-запад Италии - в Лигурии из-за осадков уже затопило крупнейшие города, в Савоне грязевые потоки превратили улицы в настоящую свалку - повсюду мусор и поваленные деревья.

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