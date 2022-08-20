Неизвестный напал на россиянку возле ее дома и попытался задушить ее пакетом

В Норильске неизвестный напал на двух местных жительниц и попытался их задушить. Одну из пострадавших — 55-летнюю россиянку — он подкараулил возле ее дома, после чего надел пакет на голову и душил до тех пор, пока жертва не потеряла сознание.
В Норильске неизвестный напал на двух местных жительниц и попытался их задушить. Одну из пострадавших — 55-летнюю россиянку — он подкараулил возле ее дома, после чего надел пакет на голову и душил до тех пор, пока жертва не потеряла сознание.
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