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Чемпионат России. Казанское «Динамо» сыграет с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

10 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» сыграет с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника».

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