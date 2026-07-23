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Порядок, государство

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Сахалинские оперативники раскрыли межрегиональную серию мошенничеств «лжеморяка»

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области была пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в совершении масштабной серии дистанционных мошенничеств.

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