Сахалинские оперативники раскрыли межрегиональную серию мошенничеств «лжеморяка»

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области была пресечена противоправная деятельность 44-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в совершении масштабной серии дистанционных мошенничеств.
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