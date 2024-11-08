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Минобороны РФ: над четырьмя регионами страны сбиты украинские беспилотники самолётного типа

Минобороны РФ: над четырьмя регионами страны сбиты украинские беспилотники самолётного типа

Над четырьмя регионами нашей страны сегодня ночью были сбиты украинские беспилотники самолетного типа.

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