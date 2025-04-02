Говорят, история не знает сослагательных наклонений. Но если бы элита царской России была бы эффективна, Россия еще в начале 19 века могла бы стать одной из сильнейших промышленных держав мира.
Россия царей, генсеков и президентов: почему всё заканчивается одним и тем же
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Где ты, русская птица- тройка? Или уже за горизонтом и пыль от твоих копыт уже улеглась? Да нет, вот она... Пока весь мир идет вперед, русская кляча обреченно бредет по кругу от рывков к прорывам, с каждым новым витком разваливая построенное, чтобы потом в муках все разрушенное восстанавливать.... Нет, не понять Россию умом. Но и веры уже не осталось...
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17 час.
Алексей Тан
В начале 20-ого века, ИНОРОДЦЫ ЭСЕРЫ (социал революционеры), Убили Столыпина и всю его команду, а позже захватили власть.... и ПОГРУЗИЛИ РОССИЮ... в их иудейский, ЕВРЕЕ-Коммуняшный ПРОЕКТ си-си-си-ре.... и ЗАТОРМОЗИЛИ Развитие России на целое СТОЛЕТИЕ.... И только! ИХ ненависть и желание, ОКОНЧАТЕЛЬНО... добить Россию и Русский ЭТНОС... провалилось! а РАЗРУШИЛСЯ ИХ ПРОЕКТ ссср и рухнула их еврее-комуняшная власть... И сейчас ИДЁТ ИХ ОТЧАЯННАЯ попытка, удержаться у ВЛАСТИ... на Украине и США а так же в странах "запада".
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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7 час.
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