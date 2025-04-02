Россия царей, генсеков и президентов: почему всё заканчивается одним и тем же

SI Sergey Ivanov Где ты, русская птица- тройка? Или уже за горизонтом и пыль от твоих копыт уже улеглась? Да нет, вот она... Пока весь мир идет вперед, русская кляча обреченно бредет по кругу от рывков к прорывам, с каждым новым витком разваливая построенное, чтобы потом в муках все разрушенное восстанавливать.... Нет, не понять Россию умом. Но и веры уже не осталось...

Алексей Тан В начале 20-ого века, ИНОРОДЦЫ ЭСЕРЫ (социал революционеры), Убили Столыпина и всю его команду, а позже захватили власть.... и ПОГРУЗИЛИ РОССИЮ... в их иудейский, ЕВРЕЕ-Коммуняшный ПРОЕКТ си-си-си-ре.... и ЗАТОРМОЗИЛИ Развитие России на целое СТОЛЕТИЕ.... И только! ИХ ненависть и желание, ОКОНЧАТЕЛЬНО... добить Россию и Русский ЭТНОС... провалилось! а РАЗРУШИЛСЯ ИХ ПРОЕКТ ссср и рухнула их еврее-комуняшная власть... И сейчас ИДЁТ ИХ ОТЧАЯННАЯ попытка, удержаться у ВЛАСТИ... на Украине и США а так же в странах "запада".