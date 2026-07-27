Сегодня ровно год, как ты навеки в безмолвии, как тебя забрала вечность. Ты наш герой, в нашей памяти ты навсегда останешься мужественным и светлым человеком Родня.
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Сегодня ровно год, как ты навеки в безмолвии, как тебя забрала вечность. Ты наш герой, в нашей памяти ты навсегда останешься мужественным и светлым человеком Родня.
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