«Союз МС-25» с экипажем из РФ, США и Белоруссии отправится к МКС с Байконура

Предстоящий запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» на Международную космическую станцию (МКС) с космонавтами Олегом Новицким от «Роскосмоса», Мариной Василевской от Белоруссии и астронавтом NASA Трейси Дайсон ожидается в четверг с космодрома Байконур.