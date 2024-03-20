«Союз МС-25» с экипажем из РФ, США и Белоруссии отправится к МКС с Байконура

Предстоящий запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» на Международную космическую станцию (МКС) с космонавтами Олегом Новицким от «Роскосмоса», Мариной Василевской от Белоруссии и астронавтом NASA Трейси Дайсон ожидается в четверг с космодрома Байконур.
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