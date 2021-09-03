Суверенная Россия - это окончательная цель Владимира Путина

В последнее время всё громче и более дерзко звучат политические лозунги о суверенитете России. Совсем недавно поменяли Конституцию, а стала ли Россия полностью независима от западных стран? Всё довольно сложно, и одним ударом здесь не разобраться.
В последнее время всё громче и более дерзко звучат политические лозунги о суверенитете России. Совсем недавно поменяли Конституцию, а стала ли Россия полностью независима от западных стран? Всё довольно сложно, и одним ударом здесь не разобраться.
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