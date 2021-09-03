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    Поколение, которое пережило так называемые "лихие 90-е" (25-35 лет), сейчас "в знак благодарности" получило прибавку ...Суверенная Россия...
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    коюньга! Повеситься не пробовал в знак протеста против этой подачки? Говорят помогает и от Путина, и от ЕР, и от России!Получил 10 тысяч....
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    А кто тебе не дал прорваться в "народные избранники"? Иль умишком не вышел?Получил 10 тысяч....

Суверенная Россия - это окончательная цель Владимира Путина

Суверенная Россия - это окончательная цель Владимира Путина

В последнее время всё громче и более дерзко звучат политические лозунги о суверенитете России. Совсем недавно поменяли Конституцию, а стала ли Россия полностью независима от западных стран? Всё довольно сложно, и одним ударом здесь не разобраться.

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Татьяна Тучак
Об этом красноречиво говорят уничтоженные и распроданные предприятия, а также вложения Центрального банка в экономику США, Германии, Китая и др. стран, кроме самой России.
галина еличева
У него амнезия не только за 20 прошедших лет.
Кремлебот Путина
Мадам, Вы врете совсем-совсем уныло. Вложения РФ в ценные бумаги США летом этого года стали равны нулю, и это проверяется на раз-два. За сколько продались врагам России?
Татьяна Тучак
Пипел хавает?
Семенков Александр
Не знаю, какие принципы и идеи СССР он хочет вернуть, но его слова и дела направлены как раз наоборот.
Ирина
Тем ,что сделал Путин за 20 лет ,он доказал ,что ему нужна сырьевая милитаризированная религиозная Россия . А если бы он хотел суверенную Россию ,то не держал бы он все 20 лет прозападных либерастов -русофобов в высших эшелонах власти РФ .
Ирина
И не распродал бы Россию иностранцам ,не запустил бы в Россию миллионы гастарбайтеров ,которые презирают Россию и российский народ , отнимают у граждан РФ работу ,вывозят огромные деньги из РФ .
Виктор Василенко
против таких аргументов не попрешь .....
Владимир Барышев
Когда я, как гражданин вижу какие законы против народа, внутри самой России,Ю подписывает и поддерживает сам Путин, я не верю что он, таким образом восстанавливает суверенитет и независимость России! Пенсионный закон, один, чего стоит не говоря о прочих!
mark nikitin
Гражданин, ежате на Запад со своими амбициями.
mark nikitin
может Вы читать не умеете...? Прочтите что ниже за документ:
mark nikitin
Аристарх Смуглов
Vasily Golov
Стал ли Евросоюз независимым от России? Российская игла долго будет шить Европу.Торговля с ЕС главная торговая зависимость .Наши энергоресурсы,их евро.Убрали сырьевую зависимость.Сидим без телнвизора,холодильника,VW,Мерседеса,Ореля,Ниссан Тайоты.Бричеку запрягать будем.Экологично и дешево.Другого сами делать не умеем.Автоваз ,Газ,Камаз стали чужими.Надо нефть перерабатывать и экспортировать бензин. Тогда придется на АЗС платить за бензин по 1,5$/л.Еще экспорт пшеницы.Погода и не урожай,Сидим.Импорт говядины без доллара не оплатить.Курятиной и свининой обойдемся.Поехать на зарубежные курорты не получится.Доллар взлетит до 150 руб. Долларовый дефицит.
Алексей Алексеев
Дочитал до того, как Рокфелер призвал держаться за Путина, дальше все стало ясно. Пропагандешь! 30 лет наш гарант пытается, кряхтит, вкалывает, как раб на галерах, и все ни как не может. А богатые богатеют и бедные беднеют.
Владимир Барышев
Люди же видят, что он, со своим окружением делает в самой России и естественно, ни Путину, ни его нынешнему правительству, а особенно партии ЕР" которую он поддерживает просто не верят. О каком суверенитете может идти речь если почти все его окружение мечтает иметь или уже имеет, недвижимость на Западе и деньги украденные в России эти деятели то же выводят на Запад.
Vasily Golov
Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство) — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. Чего не хватает Путину.Все атрибуты суверенности уже есть.
Борис Осипов
Наша идеология это правда...В правде сила.
Валера Юшков
Жаль правда у каждого своя.
Валера Юшков
он как раз пытается вернуть принципы и идеи СССР? Драпируя мавзолей Ленина и поднимая не красный флаг.
Vasily Golov
Он не хочет исправлять историю государства. Брать штурмом мавзолей не стоит.Французы взяли Бастилию и празднуют кровопролитие ради революции.Памятник Кромвелю стоит у здания парламента Британии.Он брал власть с кровью. Не сносят.Есть памятники завоевателями колоний.Молчат.Они драпируют свою пролитую кровь?
Валера Юшков
Он перевирает историю государства.
Vasily Golov
В чем перевирание истории?Российскую империю разрушили большевики и коммунисты. Путин танцует от Российской империи.Раздавали территории всем. Разве не так с исторической точки зрения.Не примазывайте сложившиеся обстоятельства.Итог Польша разгромила армию РСФСР в 1920г.Рижский договор обременительный.Финляндия выступила в 1941г против СССР.Украине Крым,Галицию,Бессарабию.Что в замен?Перед этим Новороссия.
Vasily Golov
Вот с такой территорией вошла УНР в состав СССР.
Vasily Golov
Вот с такой территорией УССР выходила из СССР.
Александр Клюянов
"Вы правда не понимаете, что одному человеку очень сложно изменить весь мир?" "полностью возможно освободиться (от влияния Запада), благодаря только национальной идеологии, которая на сегодняшний день в России отсутствует. ...Россия не будет по настоящему суверенна, пока не будет собственной государственной идеологии, как например это было в СССР или как например это происходит в Китае." А теперь, уважаемый автор, прочитайте эти свои предложения подряд и Вы найдёте сами главную причину того, почему Путин одинок в осуществлении своих задумок. Народ грустно посмеялся над его призывом к "патриотизЬму" на равных (по 13%) между олигархами (>> 100 миллиобдёров) и нищими (20 млн). 10% населения (нувориши) захватили 90% нац. богатств. Это по какой такой идее-идеологии? Путин враг социализма. Но без понятой и принятой народом Идеологии СОЦИАЛИЗМА - самого справедливого социально-политического строя, без возобновления строительства на новом истор. этапе экономически оправданного (СССР, КНР) обновлённого социализма призывы антинародной власти к единству и братству Каримороттенмиллеров с Пупкиными - это лицемерие. Безидейная Россия теряет не только время, двигаясь по тупиковому пути недоразвития.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Главное оружие нашего времени - это деньги. Независимость должна быть, прежде всего, финансовая, а для этого у государства должна быть сильная экономика. Главная цель нынешней власти - грамотно разворовать страну в угоду олигархам, преподнося этот процесс народу как развитие, как экономическую целесообразность. Пока ЕР у власти, независимости у страны не будет.
Алексей Смирнов
Он не в состоянии сформировать национальную идею и тем более государственную идеологию, это просто невозможно в капиталистической стране.
Сергей Федотов
О чём автор? В каком сне ему приснилось, что >? Поменять Конституцию может только Конституционное Собрание. Которое у нас за 30 лет так и не удосужились создать. И даже Главы 1, 2 и 9, написанные под диктовку вашингтонского обкома поменять сейчас нельзя. И именно в 1-й главе прописано, что государственная идеология в России ЗАПРЕЩЕНА. Ну насовали кто во что горазд, куда попало всякой фигни, типа защиты домашних хомячков, аквариумных рыбок и бродячих котопсов. Навешали населению лапши на уши социальными поправками, выполнять которые никто и не собирается. А что касаемо главенства наших законов над международными, так любой юрист-троечник легко докажет, что это фикция. Пункт 4 Статьи 15 никто не отменял. Но народу по мозгам проехали, а что ж - пипл схавал. Какой к дьяволу суверенитет, автор, о чём вы? Разве эта самая наша "элита" позволит себе сделать что-то, что идёт на благо России, но с чем не согласны наши западные "партнёры"?
Матвеев Николай
Суверенитет создается не одним человеком, а страной, народом! Все подкрепляется экономическим развитием, самостоятельностью хозяйственной деятельностью. В РФ государство занимается отниманием материальных ценностей у страны, обогащением узкой кучки олигархов, которые паразитируют на народе, а потом эти ценности благополучно развивают забугорные страны. Это говорит о неправильном курсе государства, который способен уничтожить страну с народом.
Адольф Пешков
Статья - парадокс. Все рассуждения о смысле суверенитета - правда, и тут же начинается критика либералов, которые во главе с Путиным уже 30 лет усиленно внедряют глобализацию. Автор, как заправский шулер выхватывает из рукава идеологию СССР и преподносит Путина как сторонника этой идеологии. Идеология СССР категорически отрицала ростовщичество и СПЕКУЛЯЦИЮ. А основа всей жизни РФ - эта самая спекуляция, именуемая предпринимательством. И прекратите врать, что всё в 90 было разрушено. Оно было просто растащено по друзьям и близким Ельцина, а после 2000 го перераспределено с учётом друзей и близких Путина. Все великие проекты Путина целиком связаны с продолжением интересов крупных олигархов. Суверенитета можно достигнуть только тогда, когда в стране каждый гражданин будет работать вблизи своего посёлка, города, получать зарплату, позволяющую поехать в Москву в театр, когда страна будет выпускать потребительские товары до последней пуговицы. А факт в том, что уже 20 лет жиреет только то сословие, которое сосёт советское наследие. И все изменения происходят по обычной спонтанной схеме, а не благодаря усилиям Путина и ЕР. РФ сегодня можно назвать страной вахтовиков: и рабочие, и селяне, и власть, и депутаты, и губернаторы, и олигархи, и сам президент. Только пенсионеры пока сидят на месте.
Алексей
Предлагаю в качестве новой Национальной идеи - Возрождение Ведийской Традиции наших предков. Т.е. необходимо призвать оставшихся Жрецов и Волхвов - хранителей Древнего Ведийского знания к управлению Россией (РФ), а они в свою очередь, предложат достойных на власть, начиная с президента, премьера, и т.д., и которых будет утверждать народ.
Ирина
30 лет одно и то же .10 июля 1991 года Б. Н. Ельцин после принесения присяги выступил с программной речью:. “ Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным действиям. Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим её в процветающее, демократическое , миролюбивое, правовое и суверенное государство. Уже началась многотрудная для всех нас работа. "
Малик Гумеров
«Суверенная Россия - это окончательная цель Владимира Путина» - а без СУВЕРЕННОСТИ НИЧЕГО И НЕ БЫВАЕТ ! Роль ЦК КПСС в 90-е отдали западу , и концептуально они определяют куда и каким путем шагать России ! Пока Суверенитета нет = ЦБ система сбора дани , вся прибыль от национальных богатств страны уходит в офшоры , … и т.д.. «но полностью возможно освободиться, благодаря только национальной идеологии,» = какая нахрен идеология , кто тебе без СУВЕРЕНИТЕТА даст с ней определиться , она запрещена Конституцией , чтобы не рыпались !!! Изменения в Конституцию = это первые робкие шаги вылезти из этой кабалы ! И все это в борьбе с прозападными силами(которых еще более 80%) в верхушке власти ! Что дозволяет расклад сил , пересиливает Путинское пространовое = шаг вперед , если прозападное либерастическое шаг или два шага назад ! Народу пора просыпаться и протрезветь ! С поддержкой осознанного народа за 1 месяц все эти вопросы можно решить , вернуть суверенитет страны !!! ---------------- Если Путин , без поддержки народа , один сумеет вернуть полноценный Суверенитет = ему ЗОЛОТОЙ ПАМЯТНИК НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ РЯДОМ С ЛЕНИНЫМ НУЖНО БУДЕТ ПОСТАВИТЬ !!! Очередная попытка Путина вернуть Суверенитет будет после выборов с опорой на ЕР ! Вот за них и нужно голосовать , раз Путину так нужно ! Реальную обстановку и расклад сил только он знает , и только он способен с пользой распорядиться депутатами на благо страны ! Или населению самому из овечек , из недееспособных , которых опекают чиновники СТАТЬ ДЕЕСПОСОБНЫМИ , СТАТЬ ХОЗЯИНАМИ СВОИХ СЛУГ = ЧИНОВНИКОВ !!! Тогда тоже дела пойдут на лад !
Алексей Хохлов
Поколение, которое пережило так называемые "лихие 90-е" (25-35 лет), сейчас "в знак благодарности" получило прибавку к пенсионному возрасту в 3-5 лет. Ох... ая благодарность от президента.

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