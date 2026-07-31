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Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года

Юлиан Брандт продолжит карьеру в Нидерландах. Полузащитник покинул «Боруссию» Дортмунд как свободный агент.

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