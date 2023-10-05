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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Казахстане создали аналог украинского «Миротворца»

В Казахстане создали аналог украинского «Миротворца»

  Куда движется южный сосед России? Власти Казахстана ведут список лиц, которым будет запрещен въезд в страну из-за их негативных высказываний в адрес республики, рассказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Дурак ты Володя !!!!!!! Привет из под Луганска)
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5 час.
виктор матвеев
👍👏👏👏
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3 час.
виктор матвеев
Наш МИД, как всегда будет успакаивать, закрывать глаза и вешать лапшу пока не &quot;рванет&quot; как в Армении.
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3 час.

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