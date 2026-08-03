НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову

« Спартак » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1). Московский клуб попросил комиссию изучить два эпизода этой игры: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда  Кристофер Ву остановил мяч рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии