«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть назначение пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и ненаназченный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову

« Спартак » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с « Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1). Московский клуб попросил комиссию изучить два эпизода этой игры: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.