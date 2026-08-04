Сергей Миронов предложил усилить прогрессивный НДФЛ для увеличения доходов бюджета

Инициатива по увеличению налоговой нагрузки на сверхбогатых Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить доходы федерального бюджета за счёт увеличения налоговой нагрузки на сверхбогатых граждан.
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