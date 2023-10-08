«Элитный» двухпедальный кроссовер за 9,3 тыс. долларов. Представлен Chery Tiggo 3X Elite Edition

У бюджетного кроссовера Chery Tiggo 3X в Китае появилась новая версия – Elite Edition. На самом деле эта «элитная» версия стала самой бюджетной с вариатором вместо механической КПП – за новинку в Китае просят всего 9,3 тыс.
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