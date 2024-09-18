Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» российской группировки войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
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