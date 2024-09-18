НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Служит он дьяволу, поклоняется деньгам, а в пособниках у него диаспоры...Архимандрит Викен...
  • Нина Попова
    Четкая стратегическая линия - это сделать Санкт-Петербург азиатским?Георгий Анцев: «А...
  • Валентина Литвяк
    С БОГОМ!Председатель Духо...

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» сбил ракету Storm Shadow ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» российской группировки войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх