Навигатор подскажет: тестируют функцию отображения сигналов светофоров

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с геосервисом 2ГИС запустили пилотный проект, благодаря которому водители в Москве могут в реальном времени отслеживать сигналы светофоров прямо в навигаторе на смартфоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии