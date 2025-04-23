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За рулем

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Навигатор подскажет: тестируют функцию отображения сигналов светофоров

Навигатор подскажет: тестируют функцию отображения сигналов светофоров

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с геосервисом 2ГИС запустили пилотный проект, благодаря которому водители в Москве могут в реальном времени отслеживать сигналы светофоров прямо в навигаторе на смартфоне.

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