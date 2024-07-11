Что нужно сделать, дабы не разжигать усобицы?

Мониторю с утра информационное просранство и натыкаюсь на небольшую свару. Ну как свару - заочную перепалку между широко известным в узких кругах го-ном Зергулио и столь же широко известной пани Витязевой.
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