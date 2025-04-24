Ожидание заседания ЦБ по ставке и замедление роста ВВП РФ. Обзор финансового рынка от 24 апреля

Регулятор на завтрашнем заседании с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже темпов 2024 года, но к этому замедлению власти стремились, заявил президент на совещании по экономическим вопросам Валюта Курс китайского юаня практически не изменился на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.