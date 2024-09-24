Два стратегических инвестора в Молдове помирились

Союз производителей сахара Молдовы сообщает, что укрепляет свои позиции благодаря присоединению нового члена – второго по величине производителя сахара в стране – компании Moldova Zahăr, контролируемой известным польским инвестором.
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