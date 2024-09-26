Воздвижение Креста Господня 2024 года: что можно и нельзя делать 27 сентября, какие ритуалы и обряды стоит провести на замужество и деньги Ирэн Орлонская27 сентября 2024 года православные христиане по всему миру отметят радостный праздник Воздвижения Креста Господня.