Воздвижение Креста Господня 2024 года: что можно и нельзя делать 27 сентября, какие ритуалы и обряды стоит провести на замужество и деньги Ирэн Орлонская27 сентября 2024 года православные христиане по всему миру отметят радостный праздник Воздвижения Креста Господня.
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