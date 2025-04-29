Китай поддержал объявленное Россией перемирие в дни 80-летия Победы

Власти Китая поддерживают все усилия, которые направлены на установление мира на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД КНР по поводу объявленного Россией перемирия в дни празднования 80-летия Победы СССР над нацистской Германией.
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