3 причины, почему цыгане ставят себе золотые зубы

Было время, когда золотые коронки были признаком особого шика. Человек, во рту которого сверкал драгоценный металл, считался успешным.
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