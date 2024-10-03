PayPal выполнила первую бизнес-транзакцию с использованием своего стейблкоина PYUSD

В надежде продемонстрировать простоту использования своего привязанного к доллару США стейблкоина для коммерческих платежей PayPal выполнила первую бизнес-транзакцию с использованием фирменного токена PYUSD.
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