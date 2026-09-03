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Царьград

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Вареные яйца со специями на завтрак спасут сердце – кардиолог Найду

Вареные яйца со специями на завтрак спасут сердце – кардиолог Найду

Кардиолог Найду рассказал, как вареные яйца со специями могут защитить сердце.Кардиолог Срихари Найду в беседе с Eating Well рассказал, что ест на завтрак варёные яйца со специями.

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