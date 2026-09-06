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Терренс Росс: Кайри Ирвинг талантливее Стефена Карри, но я выбрал бы Стефа

Терренс Росс: Кайри Ирвинг талантливее Стефена Карри, но я выбрал бы Стефа

Экс-игрок НБА Терренс Росс высказался о сравнении двух выдающихся разыгрывающих современности – Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и Кайри Ирвинга, выступающего за «Даллас Маверикс».

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