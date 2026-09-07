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Modern Warfare Is Burning Through the Metals Needed for a High-Tech Future

I've been writing for more than a decade and a half about a broad category of metals often nowadays dubbed "strategic" because they are crucial to high-tech applications such as solar photovoltaic panels, wind turbines, electric vehicles, flat screens, semiconductors, batteries, optics, aerospace and a wide array of military applications including night vision, radar systems, communications satellites, radiation shielding, vehicle armor, submarine hulls, precision weaponry, and on and on.

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