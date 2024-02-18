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У Вселенной может существовать двойник из антиматерии. Ученые предполагают, что время там может идти в обратную сторону

У Вселенной может существовать двойник из антиматерии. Ученые предполагают, что время там может идти в обратную сторону

Канадские ученые из Института теоретической физики пришли к выводу, что наша Вселенная может быть лишь отражением параллельного мира, состоящего из антиматерии и движущегося в обратном направлении времени от Большого взрыва.

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Комментарии
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Леонид Руси
Нет, там время идёт с опережением... Поэтому духи знают что с нами случится в будущем... и показывают события будущего в наших снах. Это там уже произошло... А у нас ещё нет... В том то и весь смысл антимира, чтобы там была репитиция, а спектакль был уже здесь...
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15 час.
Ольга Кожемякина
Ну, надо же как-то &quot;ученым&quot; оправдать свои телодвижения, показать, что не зря священнодействуют. Дебилы!
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;время там может идти в обратную сторону&quot;  - Ага , мертвые оживают  и  умирают  - исчезают в утробах  женщин !
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8 час.

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