У Вселенной может существовать двойник из антиматерии. Ученые предполагают, что время там может идти в обратную сторону

Канадские ученые из Института теоретической физики пришли к выводу, что наша Вселенная может быть лишь отражением параллельного мира, состоящего из антиматерии и движущегося в обратном направлении времени от Большого взрыва.
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