У Вселенной может существовать двойник из антиматерии. Ученые предполагают, что время там может идти в обратную сторону

Леонид Руси

Нет, там время идёт с опережением... Поэтому духи знают что с нами случится в будущем... и показывают события будущего в наших снах. Это там уже произошло... А у нас ещё нет... В том то и весь смысл антимира, чтобы там была репитиция, а спектакль был уже здесь...