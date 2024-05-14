100 миллионов на расходы: скандал вокруг задержания главного кадровика Минобороны Татьяна СергееваСледующая глава в драматическом спектакле коррупции развернулась с новым лицом на сцене военной бюрократии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии