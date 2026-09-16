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В Шарм-эль-Шейхе россиянам не хватает мест в отелях

В Шарм-эль-Шейхе россиянам не хватает мест в отелях

Из-за роста спроса Шарм-эль-Шейха у европейцев россиянам сложнее найти свободные номера. К середине сентября 2026 года отели заполнены на 80–85%.

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