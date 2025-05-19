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Zero Hedge

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"It Was A War. We Won": Rare Breed Triggers Scores Landmark Victory Over DOJ/ATF 

"It Was A War. We Won": Rare Breed Triggers Scores Landmark Victory Over DOJ/ATF 

"It Was A War. We Won": Rare Breed Triggers Scores Landmark Victory Over DOJ/ATF  The Department of Justice announced a settlement with Rare Breed Triggers (RBT) on Friday, ending a multi-year legal battle over Forced Reset Triggers (FRTs).

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