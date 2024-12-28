Уходящая администрация США и руководство Великобритании нацелены на недопущение стабилизации обстановки в Сирии после свержения президента Сирии Башара Асада и ставят задачу - поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке.
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