Росеньор объяснил свою стычку с болельщиками бывшей команды

Субботняя встреча на стадионе «Жан Буэн» между «Парижем» и «Страсбуром» (2:1) обернулась скандалом.Субботняя встреча на стадионе «Жан Буэн» между «Парижем» и «Страсбуром» (2:1) обернулась скандалом.