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ТОП-5 частых ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастет несчастным

ТОП-5 частых ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастет несчастным

Каждый родитель хочет вырастить ребенка, который будет здоров не только физически, но и психически. Но многие мамы и папы даже не замечают, как, казалось бы, привычными словами и действиями делают из своего чада не самого счастливого человека.

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