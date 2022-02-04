ТОП-5 частых ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастет несчастным

Каждый родитель хочет вырастить ребенка, который будет здоров не только физически, но и психически. Но многие мамы и папы даже не замечают, как, казалось бы, привычными словами и действиями делают из своего чада не самого счастливого человека.
Каждый родитель хочет вырастить ребенка, который будет здоров не только физически, но и психически. Но многие мамы и папы даже не замечают, как, казалось бы, привычными словами и действиями делают из своего чада не самого счастливого человека.
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