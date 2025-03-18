Истории ВДВ в Петербурге посвятят новый сквер

"Посадим здесь хвойные деревья, установим скамейки для отдыха, сделаем освещение. По просьбе воинов-десантников разметка на мощении будет повторять линии взлётно-посадочной полосы", – написал в своём телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.