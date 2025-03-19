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Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

Высокий спрос россиян на автокредиты объяснили

Высокие инфляционные ожидания россиян способствуют росту автокредитования. Об этом заявил глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин, его слова приводит «Автостат».

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