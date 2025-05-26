Понедельник начинается с дичи! Гигантский пенис на карте — это искусство

Жаркий понедельник начинается с чего? Правильно! Конечно же, с дичи. Читайте в юбилейном 460-м выпуске: — Во время сеанса «Пункта назначения: Кровные узы» обвалился потолок;— Бегун нарисовал на GPS-карте огромный пенис;— Пи Дидди атаковал рождественские подарки;— Стало известно, как фекалии пингвинов охлаждают Антарктику.