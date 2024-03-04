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Вечерний Новосибирск

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Очковый лангур не побоялся родиться в Новосибирске

Очковый лангур не побоялся родиться в Новосибирске

О пополнении в семействе лангуров сообщили в Новосибирском зоопарке. Это событие можно назвать удивительным: лангуры – редкий вид приматов, в России его нет больше ни в одном зоопарке, поэтому рождение каждого малыша становится сенсацией.

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